Балтийский завод в Петербурге выиграл спор о сокращении длины новых атомоходов

Ледокол "Сибирь" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Балтийский завод выиграл спор с Федеральным казначейством. Конфликт начался из-за того, что при строительстве атомоходов была сокращена их длина со 173,3 метров до 168 метров. Ранее нарушение выявили контролеры при проверке ледоколов 2020-2021 годов.

- Суд не нашел в действиях верфи нарушений ни бюджетного законодательства, ни законодательства о контрактной системе, - пишет «Деловой Петербург».

Арбитражный суд признал уменьшение длины атомоходов технической ошибкой. Вместо наибольшей длины судна в документах была указана его габаритная длина. Так что, выходит, что ледоколы были построены в соответствии с техническим проектом и рабочими чертежами.