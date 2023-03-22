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НовостиОбщество22 марта 2023 14:30

Балтийский завод в Петербурге выиграл спор о сокращении длины новых атомоходов

Длина судна была сокращена со 173,3 метров до 168 метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ледокол "Сибирь"

Ледокол "Сибирь"

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Балтийский завод выиграл спор с Федеральным казначейством. Конфликт начался из-за того, что при строительстве атомоходов была сокращена их длина со 173,3 метров до 168 метров. Ранее нарушение выявили контролеры при проверке ледоколов 2020-2021 годов.

- Суд не нашел в действиях верфи нарушений ни бюджетного законодательства, ни законодательства о контрактной системе, - пишет «Деловой Петербург».

Арбитражный суд признал уменьшение длины атомоходов технической ошибкой. Вместо наибольшей длины судна в документах была указана его габаритная длина. Так что, выходит, что ледоколы были построены в соответствии с техническим проектом и рабочими чертежами.