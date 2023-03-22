Коворкинг площадью 1000 квадратных метров откроется в центре «Петровский Форт» в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

В бизнес-центре «Петровский Форт» в Выборгском районе откроют новый коворкинг. Офисное пространство на Финляндском проспекте площадью в 1000 квадратных метров будет располагаться на втором этаже здания.

- В коворкинге будут представлены различные типы рабочих мест: офисы для команд и компаний, меблированные рабочие места в open-space, лаунж зоны, просторная кухня и event-зона, телефонные кабинки, игровая зона и оборудованные переговорные комнаты, - сообщает пресс-служба сети коворкингов Page.

Коворкинг находится в шаговой доступности от станции метро «Площадь Ленина». Его откроют по франшизе. Пространство будет соответствовать корпоративным элементам и дизайну помещений всей сети коворкингов.