Большинство жителей «Нарвской заставы» в Петербурге поддержали реновацию квартала от «СПб Реновация»

Окончательное решение о судьбе «Нарвской заставы» пока не принято. Фото: «СПб Реновация» («Самолет»).

Круглый стол, посвященный судьбе квартала «Нарвская застава», прошел в Петербурге. Его провели в медиацентре «На Марсовом поле». На мероприятии встретились противники и сторонники программы «Развитие застроенных территорий», реализуемой строительной компанией «СПб Реновация» («Самолет»).

Представитель организации Виктор Ведехин отметил, что все 160 домов сносить не планируется. Под снос пойдут только те здания, которые находятся в критическом состоянии. У многих из них вышел срок эксплуатации. Реновация не коснется зданий, сносить которые нет необходимости.

- Есть дома, которые сносить запрещено и которые в принципе в хорошем состоянии – «добротные». Их будут реконструировать, - отметил Ведехин.

Житель «Нарвской заставы» Михаил Морозов считает, что вся проблема в том, что люди не до конца понимают, что такое реновация. Жителям нужно подробно рассказать о ней, и тогда сторонников таких изменений станет больше.

Сейчас среди жителей проводят голосование. По предварительным результатам, реновацию поддерживают 541 человек. Против нее выступили 20 жильцов. Депутат Марина Шишкина выступила с мнением, что сначала нужно проинформировать людей, и только после этого устраивать голосование.

Окончательное решение о судьбе «Нарвской заставы» пока не принято, но принимать его будут именно жители этой территории.