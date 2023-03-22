Петербурженка случайно ввела двух детей в кому из-за укола лидокаина

В Петербурге судили петербурженку, которая уколом лидокаина чуть не убила двух детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд снял обвинение с петербурженки, которая покалечила двух малолетних детей во время медицинской процедуры. Как стало известно, в мае прошлого года она вколола шести- и девятилетнему ребенку 10-процентный раствор лидокаина. Передозировка вызвала сильное отравление, сопровождаемое комой и судорогами. Несовершеннолетних госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– В судебном заседании подсудимая вину в рамках предъявленного обвинения признала в полном объеме. Мировой судья уголовное дело, уголовное преследование в отношении женщины прекратил в связи с примирением с потерпевшим, – прокомментировали в пресс-службе.

Прекратить разбирательство решили непосредственно родители пострадавших. По их мнению, женщина загладила вину: ухаживала за отравленными детьми в больнице и после выписки, покупала необходимые лекарства.