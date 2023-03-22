Бывший цех «Русского Рено» превратят в школу-сад на 450 мест в Петербурге

Часть фабрики «Русский Рено» обустроят под нужды школы-сада на 450 мест. Фото: Смольный

Бывший цех фабрики «Русский Рено» отреставрируют и переделают в школу-сад. Объект культурного наследия рассчитан на 450 детских мест. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

– Работы ведутся в ЖК «Кантемировская 11» по программе строительства объектов социальной инфраструктуры. Сейчас готовность нового образовательного центра составляет 80%, – рассказал депутат в своем телеграм-канале.

При реставрации сохранили исторический фасад из красного кирпича. Кроме того, восстановили первоначальный вид световых зенитных фонарей. На площади почти в 11 тысяч квадратных метров обустроили классы, спортивные, театральные залы, бассейн и библиотеку. Всего здание вместит 300 учеников начальных классов и 150 дошколят. Ввести в эксплуатацию новый центр планируют в июне 2023 года, а открыть – в сентябре.