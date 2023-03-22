Стрелявшего в общежитии пьяного петербуржца задержали сотрудники Росгвардии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный мужчина устроил стрельбу в общежитии на Заводском проспекте в Колпино. Инцидент произошел в первой половине дня 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Нетрезвый дебошир несколько раз выстрелил в коридоре общежития. При себе у него было охотничье ружье «ИЖ-27», - говорится в сообщении ведомства.

Патроны в ружье не были снаряжены дробью или пулей. Из-за действий неадекватного петербуржца никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия две гильзы и оружие.

Мужчину доставили в 55 отдел полиции. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства происшествия.