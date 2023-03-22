В Петербурге уволили учителя физкультуры за избиение четвероклассника на уроке

Петербургский лицей уволил учителя физкультуры, толкнувшего четвероклассника на уроке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Учителя физкультуры из лицея 533 в Петербурге уволили за избиение четвероклассника. Напомним, инцидент произошел прямо во время урока. Мужчина со всей силы швырнул 11-летнего мальчика на пол. Врачи диагностировали у того ушибы, сотрясение и растяжение шейных позвонков. Проверку происшествия организовали в СК. В пресс-службе администрации Красногвардейского района рассказали spb.kp.ru подробности происшествия.

- Учителя уволили в тот же день. Это была пятница, 17 марта. На данный момент идет разбирательство Следственного комитета. Педагог толкнул мальчика на уроке физкультуры во время построения перед началом упражнений. Пострадавший мальчик действительно из четвертого класса, - прокомментировали spb.kp.ru в районной администрации.

Добавим, что пострадавший подросток все еще лечится. Причины поведения учителя пока что выясняют в СК. Мама четвероклассника написала заявление в полицию с просьбой привлечь горе-педагога к ответственности.