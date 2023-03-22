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НовостиОбщество22 марта 2023 16:57

Младенческая смертность снизилась в Петербурге за год

В 2022 году этот показатель составлял 3,4 на 1000 родившихся живыми детей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Младенческая смертность снизилась в Петербурге за год

Младенческая смертность снизилась в Петербурге за год

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итоги по младенческой смертности подведены в Петербурге. Этот показатель снизился за последний год. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

- Показатель младенческой смертности в Петербурге в прошлом году составил 3,4 на 1000 родившихся живыми. В 2021 году – 3,7 на 1000. По данному показателю мы вошли в десятку лучших регионов страны, - говорится в сообщении.

Он также объяснил, что чаще всего малыши умирают из-за заболеваний перинатального периода или врожденных пороков развития.

Врачи Петербурга на высоком уровне помогают недоношенным младенцам и выхаживают детей весом менее 500 грамм. С помощью уникальных операций медики качественно корректируют врожденные пороки детей.