Пенсионер устроил жесткую драку с хулиганом в автобусе в Петербурге

Пенсионер вступил в драку с хулиганом в автобусе в Петербурге. Фото: "Мегаполис"

В Калининском районе Петербурга пожилой мужчина подрался с молодым хулиганом в автобусе №153. Молодой человек зашел в транспорт на проспекте Науки и поставил свои ноги в грязной обуви на свободное сидение. На замечания от других пассажиров мужчина реагировал только хамством.

– Он был, судя по поведению, неадекватный, возможно под действием каких-то веществ, – прокомментировал свидетель, ехавший с героями истории в одном автобусе.

Целый автобус не нашел управы на нахала, и дело в свои руки взял пожилой мужчина. Он сперва пытался доходчиво, но словесно объяснить хаму, что не стоит так себя вести. Неудавшийся разговор на повышенных тонах перерос в драку. На просьбы прекратить и не задерживать автобус ни старший, ни младший не реагировали. Когда страсти обострились, двое пассажиров все-таки смогли развести противников по разные стороны автобусного ринга.