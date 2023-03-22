Троллейбусы изменили маршрут из-за прорыва трубы на Московском проспекте в Петербурге

Московский проспект в Петербурге затопило водой из-за прорыва трубы. Фото: Скриншот из видео

Авария на коммуникациях города парализовала движение на дорогах Петербурга. Пробка из автомобилей растянулась от станции метро Фрунзенская по всему Московскому проспекту, а трамваи вовсе прекратили ходить.

– В процессе подготовки к подключению западного скоростного диаметра обнаружили утечку воды. К семи часам на место аварии приехали бригады, и сейчас специалисты Водоканала занимаются отводом воды с проезжей части, – оставили комментарий в сообществе представители Водоканала Петербурга.

Как выяснилось позже, причиной потопа на проспекте стала прорванная труба. Причину аварии специалисты еще выясняют.

К слову, из-за ЧП отвели и троллейбусы. Теперь доехать на 29 троллейбусе можно до «проспекта Славы», на 42 - до «проспекта Ю.Гагарина». 15 и 17 номера довезут пассажиров до «Советского переулка», а 24-й и 26-й – до метро «Электросила». Маршрут 44 сократится до площади Конституции.