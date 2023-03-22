Коронавирус в Петербурге перевели в разряд сезонных заболеваний Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Петербурге перевели в категорию сезонных заболеваний. Теперь он стоит на одном ряду с гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в выпуске «Аналитического вестника» информационно-аналитического центра Смольного.

– По данным Роспотребнадзора, с марта 2020 по начало 2023 года коронавирусом переболели около 34 процентов жителей Северной столицы. При том летальность, вызванная новой инфекцией, не превысила двух процентов, – говорится в материале.

Эксперты здравоохранения говорят, что развитие эпидемиологической обстановки в Петербурге можно предсказать. Также специалисты подчеркнули, что пик заболеваемости пришелся на начало прошлого года. В январе и феврале 2023 количество зараженных короновирусной инфекцией в 16 раз ниже.