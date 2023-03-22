Аэропорт Пулково начал поиск технического заказчика для строительства посадочной галереи

Начались работы по модернизации второй очереди аэропорта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аэропорт Пулково начал искать технического заказчика для создания проекта взлетно-посадочной галереи. Тендер опубликован 21 марта на сайте госзакупок. Начальная стоимость работ составляет почти 592 миллиона рублей. Заказчиком выступает ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

- Прием заявок закончится 27 марта, а итоги тендера будут подведены 6 апреля, - говорится в конкурсной документации.

В Пулково корреспонденту spb.kp.ru рассказали, что в ходе проведения работ планируется расширить терминалы посадки и места технического обслуживания самолетов. Это плановые работы по второй очереди модернизации аэропорта. В ближайшее время специалисты приступят к разработке проекта галереи.