Полиция со стрельбой задержала гонщика в Пушкинском районе Петербурга

Сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания водителя-нарушителя в Пушкинском районе / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции устроили погоню за нарушителей, а также открыли стрельбу. Все произошло в ночь на 22 марта 2023 года в городе Пушкин. В половине четвертого ночи у дома 16 по Фильтровскому шоссе патруль заметил автомобиль "Шевроле Лачетти", который резко изменил свою траекторию, как только приблизился к полицейской машине. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Сотрудники ДПС потребовали остановиться водителю автомобиля, но тот увеличил скорость и попытался вскрыться. Тогда была организована погоня, - рассказали в полиции.

В 03:49, в ходе преследования у дома 4 по улице Саперной, в городе Пушкин, инспектор ДПС из своего табельного оружия один раз выстрелил в воздух, а второй - по колесам гонщика, повредив заднее левое колесо. Тогда машина остановилась. Водитель вышел из автомобиля и попытался сбежать, но его задержали.

Гонщиком оказался 49-летний безработный житель Красного Села. Его доставили в полицию, но там он отказался от медосвидетельствования. Составлен ряд протоколов. Автомобиль помещен на спецстоянку.