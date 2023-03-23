Работоспособное население резко уменьшилось в Петербурге

Работоспособного населения в Петербурге становится все меньше Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге некому работать. Как отмечают аналитики сервиса hh.ru, в Северной столице становится все меньше работоспособного населения, а конкуренция на рынке труда ниже нормы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 23 марта 2023 года.

- В Петербурге в среднем на одно вакантное место откликается 4-5 человек, что является отклонением от нормы. Более того начиная с весны 2023 года уровень конкуренции в регионе в частности, и в России в целом стабильно снижался, то есть людей на рынке труда становилось ежемесячно меньше, - отмечают эксперты.

Серьезный дефицит кадров наблюдается в рабочих профессиях. Порой в Петербурге меньше одного человека на рабочее место. Также нехватка кадров в сферах строительства и производства.

Специалисты отмечают, вероятнее всего, что в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах.