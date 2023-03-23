Погода установит исторический рекорд тепла в Петербурге 23 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге ожидается очередной погодный рекорд. Сутки 23 марта 2023 года должны стать самыми теплыми за всю историю наблюдений. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Супер теплая ночь была в Санкт-Петербурге, температура воздуха сейчас плюс 6 градусов. Такой температуры не было даже днем в прошедшие несколько теплых суток, - отметил синоптик.

День тоже обещает быть очень теплым. В середине дня в городе выглянет солнце и воздух прогреется до 10-11 градусов выше нуля. Это не рекордное значение, но близкое к этому.

Зато, как добавил Колесов, рекорд среднесуточной температуры для 23 марта был установлен в 1981 году - плюс 6,7 градусов. Однако ожидается, что сегодня этот показатель будет перекрыт.