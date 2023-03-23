Более 100 новорожденных в Петербурге получат лечение благодаря расширенному неонатальному скринингу

Благодаря расширенному неонатальному скринингу 109 новорожденных в Петербурге получат необходимое лечение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с начала года проводят расширенный неонатальный скрининг для новорожденных на 36 заболеваний. За это время обследование прошли 9,6 тысяч малышей, из них 109 детей были внесены в группу риска. Теперь они вовремя получат необходимое лечение. Об этом 23 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- В случае подтверждения диагнозов дети получат необходимое лечение. По словам врачей, терапия, начатая в первые месяцы жизни ребенка, будет максимально эффективной, - пояснили в городской администрации.

Напомним, что с начала этого года "пяточный тест" расширен с пяти до 36 заболеваний. Для этого из пятки малыша берется восемь капель крови. Все выявляемые заболевания можно либо вылечить, либо скорректировать их симптомы и последствия.

Центр в Петербурге работает не только на город, но проводит исследования для всех новорожденных Северо-Западного округа. За этого время было обследовано 20,9 тысяч малышей.