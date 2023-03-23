Петербург вошел в десятку регионов страны с самой низкой младенческой смертностью

Санкт-Петербург вошел в десятку лучших регионов страны с самыми низкими показателями младенческой смертности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург оказался в десятке регионов страны с самой низкой младенческой смертностью. Так, в 2022 году показатель в городе составил 3,4 на 1000 родившихся живыми. Годом ранее показатель был 3,7 на 1000 новорожденных. Об этом 23 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- В Санкт-Петербурге на самом высоком уровне оказывают помощь недоношенным детям, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. – Наша неонатологическая служба является эталонной.

Отмечается, что чаще всего малыши на первом году жизни умирают от заболеваний перинатального периода и врожденными пороками развития. Но в Петербурге много врачей-неонатологов, а также высокий уровень помощи недоношенным детям. Врачи спасают детей с врожденными пороками и проводят уникальные и сложнейшие операции.