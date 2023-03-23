Курьера задержали за развращение 14-летней девочки в автобусе в Петербурге

Курьера задержали за домогательства к 14-летней девочке в автобусе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали курьера, который домогался 14-летнюю девочку в автобусе. Об этом 23 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие". Сам инцидент произошел вечером 16 марта.

- Примерно в пять часов вечера 16 марта 14-летняя ученица восьмого класса школы ехала в автобусе №2. Когда транспорт ехал от дома 38 по улице Партизана Германа в сторону проспекта Ветеранов, неизвестный мужчина начал трогать девочку в переполненном автобусе, - рассказал источник.

Девочка рассказала о случившемся маме, а также сразу же обратилась в полицию.

Спустя несколько дней, утром 22 марта у дома 4 по 2-й Красноармейской улице по подозрению был задержан 38-летний курьер зуботехнического центра. Предварительно, его вычислили благодаря камерам, установленным в транспорте. По факту возбуждено уголовное дело.