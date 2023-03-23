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НовостиПроисшествия23 марта 2023 8:52

Два трупа мужчины и женщины нашли на севере Петербурга

Тело погибших нашла бабушка одного из них
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Трупы мужчины и женщины обнаружены в квартире на Гражданке

Трупы мужчины и женщины обнаружены в квартире на Гражданке

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на севере города нашли трупы мужчины и женщины. Тела находились в одной из квартир Калининского района. Об этом 23 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие". Сейчас следователи проводят проверку.

- В 12:30 часов 22 марта 2023 года в квартире дома 116/2 по Гражданскому проспекту были обнаружены бездыханные тела 44-летней женщины и 36-летнего мужчины. Трупы нашла 84-летняя бабушка погибшего мужчины, который является хозяином данной квартиры, - рассказал источник.

Несчастная пожилая женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место стражи правопорядка осмотрели тела, но никаких признаков насильственной смерти не обнаружили. По предварительным данным, мужчина и женщина скончались от отравления неустановленным веществом. Рядом с ними были обнаружены четыре пакетика с порошком белого цвета.