Матч сборных России и Ирака пройдет в Петербурге 26 марта

Сборная России сыграет товарищеский матч с Ираком на «Газпром Арене» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург в ближайшие выходные станет площадкой для международных соревнований. В воскресенье, 26 марта 2023 года, в Северной столице состоится матч по футболу между национальными сборными России и Ирака. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена". Об этом сообщили в пресс-службе стадиона.

- Сборная России сыграет товарищеский матч с Ираком на «Газпром Арене». Игра пройдет уже в ближайшее воскресенье, 26 марта, и начнется в 18:00 по петербургскому времен, - рассказали в пресс-службе.

Для посещения игры специальная карта болельщика не потребуется. Нужно только купить билет на стадион и отправиться поддерживать российскую сборную.