Полиция нашла наркотики у задержанного за изнасилование девочки жителя Петербурга

В Санкт-Петербурге в отношении мужчины, ранее задержанного за противоправные действия в отношении несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция нашла наркотики у мужчины, который ранее был задержан за изнасилование девочки. Речь идет о 32-летнем жителе дома 61/1 по Муринской дороге. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В ходе обыска по месту проживания злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли вещества различного вида, которые отправили на экспертизу. Было установлено, что это наркотики общим объемом более 12 граммов, - сообщили в полиции.

В итоге 22 марта следственные органы возбудили новое уголовное дело на мужчину по статье о незаконном обороте наркотиками. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. Меру пресечения ему не меняли.

Напомним, что ранее был задержан житель Парголово, который на протяжении долгого времени насиловал 11-летнюю дочь своей сожительницы.