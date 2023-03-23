Трех человек эвакуировали из горящей квартиры на Казанской улице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на Казанской улице загорелась квартира в жилом доме. Но речь идет не об улице в центре города, а о ее "тезке" в Красногвардейском районе. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило во втором часу дня 23 марта 2023 года. На место сразу же выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- В 13:41 часов поступило сообщение о пожаре в жилом доме №2 по Казанской улице. В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади пяти квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На борьбу с огнем прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС Северной столицы. Из горящего дома они эвакуировали трех человек. Известно, что пострадавших нет. Сам пожар удалось потушить за 20 минут.

На данный момент устанавливается причина возникновения пожара.