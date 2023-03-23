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НовостиПроисшествия23 марта 2023 11:25

Пятилетняя девочка сломала руку в детском саду в Петербурге

Ребенка госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пятилетняя девочка сломала руку в детском саду в Петербурге

Пятилетняя девочка сломала руку в детском саду в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пятилетняя девочка сломала руку в детском саду. Инцидент произошел днем 22 марта 2023 года в поселке Парголово. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 22 марта около полудня после обеда дети пошли на прогулку. Девочка гуляла на веранде одного из корпусов детского сада, расположенного на Приозерском шоссе. В какой-то момент ребенок неудачно упал и сломал руку, - рассказал источник.

Сотрудники детского сада сразу же вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали в больницу. На данный момент проводится проверка.

Напомним, что утром 7 марта в детском саду на улице Подвойского произошел пожар. Возгорание случилось в помещении электрощитовой, а после распространилось на площади 0,5 квадратных метров. Всех детей сразу вывели на улицу. Никто не пострадал.