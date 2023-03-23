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НовостиПроисшествия23 марта 2023 11:39

Рыбак застрял на оторвавшейся льдине на Ладожском озере в Ленобласти

Мужчине понадобилась помощь спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчине понадобилась помощь спасателей. Фото: t.me/acclenobl

Мужчине понадобилась помощь спасателей. Фото: t.me/acclenobl

Отчаянному жителю Ленобласти 23 марта понадобилась помощь спасателей. Мужчина вышел на подтаявший лед и оказался на оторвавшей льдине. Помогать ему отправились спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Об этом в четверг сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Льдина с рыбаком откололась на Ладожском озере в районе деревни Коккорево, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалисты обнаружили пострадавшего и доставили его на берег. Рыбак отделался всего лишь легким испугом. Медицинская помощь ему не понадобилась, поэтому спасатели отпустили мужчину домой.