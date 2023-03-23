Количество пустующих офисов в центре Петербурга увеличилось в 1,5 раза

Во всем городе свободных помещений стало на 7% больше Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге стало больше пустых офисов. Так, например в Центральном районе города, вакантность увеличилась в 1,5 раза. Там фиксируются самые высокие арендные ставки. Об этом сообщает пресс-служба консалтинговой компании NF Group.

- За три месяца доля свободных офисов класса А в Северной столице увеличилась на 7% и достигла 161 тысячи квадратных метров, что составляет 11,5% от общего объема предложения высокобюджетных бизнес-центров, - говорится в сообщении.

По словам экспертов, такие изменения могут быть связаны с уходом некоторых иностранных компаний с российского рынка. Но в дальнейшем эта тенденция не сохранится, потому что все решения организации уже приняли.

Сейчас значительная доля офисной недвижимости арендуются компаниями нефтегазового сектора. Поэтому в случае их перемещения в другие места, часть офисов в Петербурге может освободиться.