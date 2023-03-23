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НовостиДом. Семья23 марта 2023 12:13

Перепугавшую поселок в Ленобласти пуму забрали у хозяина и переселили в «Дом тигра»

Теперь за животным будут ухаживать в хосписе для крупных кошек
Элеонора КУРЮМОВА
Пума, перепугавшая жителей поселка в Ленобласти, теперь обрела новый дом. Фото: пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора

Пума, перепугавшая жителей поселка в Ленобласти, теперь обрела новый дом. Фото: пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора

Сбежавшая от хозяина осенью 2022 года пума из поселка Прилесный в Ленобласти теперь живет в хосписе для крупных кошек «Дом тигра». Причиной расставания хозяина с хищным другом стал переезд за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

– О животном заботятся и ухаживают, – говорится в сообщении пресс-службы.

Канадскую пуму по кличке Амадеус житель Ленобласти купил в Москве в 2019 году. Несмотря на соблюдение условий содержания, соседи опасались большого котика, прогуливающегося по окраине поселка на поводке. А когда осенью 2022 года Амадеус сбежал из вольера, окружающие и вовсе боялись выйти из дома.

Напомним, что с 1 января 2020 года законодательно закреплен список животных, запрещенных к содержанию в условиях неволи. Но на Амадеуса этот закон не распространялся, так как пуму завели раньше. Кроме того, любителям экзотических любимцев стоит помнить, что передать дикое животное можно только в специализированный центр.