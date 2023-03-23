Более 60 тысяч Карт болельщика выдано в Петербурге

Свыше 60 тысяч Карт болельщика выдано в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге любители спорта оформили более 60 тысяч Карт болельщика. Это документ, который позволяет посещать матчи российской футбольной премьер-лиги, а также участвовать в различных спортивных соревнованиях. Причем, важно ее оформлять не только тем, кто хочет смотреть матчи, но и организаторам, и работникам СМИ. Об этом 23 марта 2023 года рассказали в Смольном.

Напомним, что оформить карту просто. Это можно сделать через портал Госуслуг или в любом МФЦ.

- Специалисты МФЦ также помогают оформить карту непосредственно на стадионе. Для этого за день и в день матча у Газпром-Арены работают мобильные МФЦ, а также временный центр аккредитации на 40 окон обслуживания. Но все же рекомендую жителям оформить Карту болельщика заранее, чтобы избежать риска опоздать на матч, - рассказали в комитете по информатизации и связи.

Добавим, что такие карты нужны и детям, если они тоже любители футбола. Для детей до 14 лет карту должны оформлять родители. А те, кто старше 14 лет может оформить ее самостоятельно.