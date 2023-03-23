Женщина на электросамокате сбила 8-летнюю девочку в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 8-летняя девочка попала в больницу после того, как ее сбила женщина на самокате. В этом сезоне это первый такой случай. ДТП случилось в Центральном районе Северной столицы. Школьницу с травмами госпитализировали в больницу.

- Все произошло вечером 22 марта. Девочка шла по 6-ой Красноармейской улице в Адмиралтейском районе города. В этот момент в нее въехала женщина на самокате, - пишет «Мойка 78».

Врачи госпитализировали пострадавшую. В больнице у ребенка диагностировали ушиб колена. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас школьница находится дома. Сотрудники полиции проводят проверку после случившегося.