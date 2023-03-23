Светодиодные фонари установили на дороге в Пулково. Фото: t.me/pulkovo_led

Светодиодные фонари установили на дороге в аэропорт Пулково. На пути от Пулковского шоссе появились 236 новых светильников. На опорах размещены фонари нового поколения. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

- Энергоэффективные светодиодные светильники характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью, - говорится в сообщении ведомства.

Реконструкцию освещения проводило СПб ГБУ «Ленсвет». Специалисты заменили натриевые светильники на светодиодные. На сегодняшний день современные источники освещения составляют 40 процентов от всего городского света.

Напомним, наружное освещение на дороге в Пулково появилось в 1970 году. Реконструкция оборудования проводилась в 2014 и 2016 годах.