Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 13:14

Серба осудили на семь лет колонии за попытку сбыта 60 килограммов наркотиков в Петербурге

На соучастников преступления завели уголовные дела за пределами РФ
Элеонора КУРЮМОВА
В Петербурге осудили на семь лет колонии серба, пытавшегося сбыть наркотики.

В Петербурге осудили на семь лет колонии серба, пытавшегося сбыть наркотики.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Гражданина Сербии осудили на семь лет колонии за неудавшийся сбыт 60 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

– Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение. Приговор в законную силу не вступил, – прокомментировали в пресс-службе.

В ходе следствия выяснилось, что в январе 2021 года обвиняемый вместе с приятелями решил распространять запрещенные вещества в России. В Петербурге мужчина приобрел более 59,9 килограмма наркотиков и перенес к своему автомобилю, где они хранились бы до начала продаж. Но вскоре его задержали сотрудники ФСБ, проверяющие территорию. К слову, на остальных участников преступления также завели уголовные дела, но за пределами РФ.

Отбывать наказание осужденный будет семь лет в исправительной колонии строгого режима.