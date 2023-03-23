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НовостиОбщество23 марта 2023 13:15

Жители Петербурга потратили более 20 млрд рублей на ювелирные украшения за год

Средний чек покупки составил 7,7 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербуржцы потратили на ювелирные украшения более 20 миллиардов рублей за год

Петербуржцы потратили на ювелирные украшения более 20 миллиардов рублей за год

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в 2022 году жители города потратили более 20 миллиардов рублей на ювелирные изделия. Причем, город на Неве занимает первое место на Северо-Западе по объему рынка. Об этом 23 марта 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- 2022 год для ювелирной отрасли запомнился в первую очередь уходом из России глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента и значительным ростом доли бюджетного серебра в общем объеме рынка в денежном выражении – с 31 до 35 процентов, - пишет издание со ссылкой на экспертов.

При этом очень сильно стала расти доля онлайн-продаж. По всей стране продажи выросли на 30 процентов.

Что качается Петербурга, но средний чек на ювелирку за год вырос на 19 процентов и составил 7,7 тысяч рублей. В Ленобласти объем рынка составил лишь 1,5 миллиарда рублей, а средний чек подрос на 17 процентов до 5,4 тысяч рублей.