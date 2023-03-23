Жители Петербурга потратили более 20 млрд рублей на ювелирные украшения за год

Петербуржцы потратили на ювелирные украшения более 20 миллиардов рублей за год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в 2022 году жители города потратили более 20 миллиардов рублей на ювелирные изделия. Причем, город на Неве занимает первое место на Северо-Западе по объему рынка. Об этом 23 марта 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- 2022 год для ювелирной отрасли запомнился в первую очередь уходом из России глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента и значительным ростом доли бюджетного серебра в общем объеме рынка в денежном выражении – с 31 до 35 процентов, - пишет издание со ссылкой на экспертов.

При этом очень сильно стала расти доля онлайн-продаж. По всей стране продажи выросли на 30 процентов.

Что качается Петербурга, но средний чек на ювелирку за год вырос на 19 процентов и составил 7,7 тысяч рублей. В Ленобласти объем рынка составил лишь 1,5 миллиарда рублей, а средний чек подрос на 17 процентов до 5,4 тысяч рублей.