После смерти 17-летнего подростка в Ленобласти возбудили уголовное дело

СК проводит проверку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти 17-летнего подростка. Труп мальчика нашел отец в их частном доме на проспекте Толстого. Мужчина позвонил в экстренные службы, но врачи констатировали смерть 11-классника.

- Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Смерть подростка, по предварительной информации, произошла из-за отравления неизвестным веществом. После проведения медицинского судебного исследования будет установлена точная причина произошедшего. СК проводит проверку.

Напомним, из частного дома, где умер подросток, полицейские изъяли два вейпа, пластиковую бутылку с отверстиями и два пакетика.