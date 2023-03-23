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НовостиПроисшествия23 марта 2023 13:35

После смерти 17-летнего подростка в Ленобласти возбудили уголовное дело

По предварительной информации, он отравился неизвестным веществом
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проводит проверку

СК проводит проверку

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти 17-летнего подростка. Труп мальчика нашел отец в их частном доме на проспекте Толстого. Мужчина позвонил в экстренные службы, но врачи констатировали смерть 11-классника.

- Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Смерть подростка, по предварительной информации, произошла из-за отравления неизвестным веществом. После проведения медицинского судебного исследования будет установлена точная причина произошедшего. СК проводит проверку.

Напомним, из частного дома, где умер подросток, полицейские изъяли два вейпа, пластиковую бутылку с отверстиями и два пакетика.