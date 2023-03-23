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НовостиОбщество23 марта 2023 13:50

Таможенники перехватили посылку с окаменелостями возрастом 500 млн лет на пути из Петербурга в Тайвань

Ценные экспонаты изъяли для проверки
Элеонора КУРЮМОВА
Таможенники перехватили древние окаменелости, летевшие из Петербурга в Тайвань. Фото: Центральная почтовая таможня

Таможенники перехватили древние окаменелости, летевшие из Петербурга в Тайвань. Фото: Центральная почтовая таможня

Сотрудники Центральной почтовой таможни на рентгене обнаружили окаменелости древних членистоногих в одной из посылок из Петербурга в Тайвань. Все это добро пришлось изъять на проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

– Таможенная экспертиза подтвердила, что внутри посылки оказались окаменевшие трилобиты. Вывозить коллекционных ископаемых можно только при наличии разрешительного документа Росприроднадзора. По находке проводятся проверочные мероприятия. – прокомментировали в пресс-службе Центральной почтовой таможни.

В заявленной декларации к посылке числились сувениры ручной работы. Но рентгеновская установка показала более оригинальные подарки. На экране монитора сотрудники увидели подозрительные камни. А при проверке обнаружили осколки известняка – в нем окаменелости залегают по берегам реки Волхов – и панцири. Кстати, возраст таких находок на территории Ленобласти в среднем 500 миллионов лет.