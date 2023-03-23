Детенышей капибар в Ленинградском зоопарке назвали Невой, Эрмитажем и Сенатом. Фото: Ленинградский зоопарк

Имена для новорожденных детенышей капибар выбрали в Ленинградском зоопарке. Посетители предложили сотрудникам более 1500 вариантов. Девочку назвали Невой, а ее братьев – Эрмитажем и Сенатом. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

- Интересных вариантов было множество, но в мы решили остановиться на именах, связанных с Санкт-Петербургом. Самка Кайса приехала из Швеции, Ермак — из Новосибирска, но пара у них сложилась именно в нашем городе, - объяснили сотрудники зверинца.

Из огромного количества предложенных вариантов окончательно определиться помогали сотрудники зоопарка по уходу за животными, которые хорошо изучили характер малышей капибар. Детеныши с удовольствием купаются и бегают по вольеру наперегонки.

Посетители зоопарка, которые победили в конкурсе по выбору имен, получат по два билета в зоопарк.