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НовостиДом. Семья23 марта 2023 13:57

Детенышей капибар в Ленинградском зоопарке назвали Невой, Эрмитажем и Сенатом

В зверинце подвели итоги конкурса на выбор имен
Анастасия НУРАДИЛОВА
Детенышей капибар в Ленинградском зоопарке назвали Невой, Эрмитажем и Сенатом. Фото: Ленинградский зоопарк

Детенышей капибар в Ленинградском зоопарке назвали Невой, Эрмитажем и Сенатом. Фото: Ленинградский зоопарк

Имена для новорожденных детенышей капибар выбрали в Ленинградском зоопарке. Посетители предложили сотрудникам более 1500 вариантов. Девочку назвали Невой, а ее братьев – Эрмитажем и Сенатом. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

- Интересных вариантов было множество, но в мы решили остановиться на именах, связанных с Санкт-Петербургом. Самка Кайса приехала из Швеции, Ермак — из Новосибирска, но пара у них сложилась именно в нашем городе, - объяснили сотрудники зверинца.

Из огромного количества предложенных вариантов окончательно определиться помогали сотрудники зоопарка по уходу за животными, которые хорошо изучили характер малышей капибар. Детеныши с удовольствием купаются и бегают по вольеру наперегонки.

Посетители зоопарка, которые победили в конкурсе по выбору имен, получат по два билета в зоопарк.