Двух петербуржцев будут судить за стрельбу в посетителей кафе

Уголовное дело направлено в суд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Расследование уголовного дела о стрельбе в петербургском кафе завершили в Северной столице. Напомним, в октябре 2022 года двое мужчин устроили с посетителями заведения драку с применением биты и деревянной палки.

- По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Известно, что в тот день преступники стреляли в сторону посетителей кафе из пистолета. Жизни и здоровью окружающих угрожала опасность. Теперь обвиняемым придется ответить за это. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.