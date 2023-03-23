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НовостиПроисшествия23 марта 2023 14:08

Двух петербуржцев будут судить за стрельбу в посетителей кафе

Мужчины устроили драку с битой и пистолетом
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Расследование уголовного дела о стрельбе в петербургском кафе завершили в Северной столице. Напомним, в октябре 2022 года двое мужчин устроили с посетителями заведения драку с применением биты и деревянной палки.

- По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Известно, что в тот день преступники стреляли в сторону посетителей кафе из пистолета. Жизни и здоровью окружающих угрожала опасность. Теперь обвиняемым придется ответить за это. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.