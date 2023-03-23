Более 50 светофоров заменят в 13 районах Петербурга в 2023 году

Планируется построить 48 новых светофоров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Модернизация светофоров продолжается в Петербурге. В этом году специалисты планируют обновить более 50 объектов в 13 районах города. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Планируется модернизация 51 светофорного объекта. 48 новых светофоров появятся в 12 районах Петербурга, - говорится в сообщении ведомства.

Во время проведения работ планируется установить или заменить светофорные колонки, смонтировать кнопки вызова сигнала для пешеходов, занизить бордюрный камень для удобства маломобильных петербуржцев и для прохода с детскими колясками.

Также в некоторых местах будут установлены транспортные детекторы и камеры видеонаблюдения. Специалисты собираются завершить все работы в ноябре 2023 года.