Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 14:27

Более 50 светофоров заменят в 13 районах Петербурга в 2023 году

Планируется построить 48 новых светофоров
Анастасия НУРАДИЛОВА
Планируется построить 48 новых светофоров

Планируется построить 48 новых светофоров

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Модернизация светофоров продолжается в Петербурге. В этом году специалисты планируют обновить более 50 объектов в 13 районах города. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Планируется модернизация 51 светофорного объекта. 48 новых светофоров появятся в 12 районах Петербурга, - говорится в сообщении ведомства.

Во время проведения работ планируется установить или заменить светофорные колонки, смонтировать кнопки вызова сигнала для пешеходов, занизить бордюрный камень для удобства маломобильных петербуржцев и для прохода с детскими колясками.

Также в некоторых местах будут установлены транспортные детекторы и камеры видеонаблюдения. Специалисты собираются завершить все работы в ноябре 2023 года.