Умная камера будет следить за нарушениями по благоустройству Петербурга

Умная камера будет следить за уборкой Петербурга. Фото: ГАТИ

На страже порядка в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) теперь стоит искусственный интеллект. Умная камера настроена на обнаружение граффити и вандалов, несанкционированную установку кондиционеров и некачественную уборку снега. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Установленная на автомобиль камера будет автоматически выявлять и фиксировать нарушения. Она оценит видеопоток без какого-либо участия человека. После устройство передаст информацию о нарушениях в ГАТИ, – описали новый гаджет в ведомстве.

Среди очевидных плюсов нововведения: расширение инспектируемых территорий за меньшее количество времени, а также снижение человеческого фактора в работе.

К слову, систему уже успешно тестировали в декабре 2022 года. Тогда камера обработала более 200 километров дорог, выявила 502 нарушения, из которых подтвердили 445. А на днях руководитель ГАТИ Алексей Геращенко подписал соглашение с разработчиком умного «инспектора».