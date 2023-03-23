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НовостиПроисшествия23 марта 2023 15:36

Суд Петербурга выпустил из СИЗО бывшего миллиардера Александра Сабадаша

Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд Петербурга выпустил из СИЗО бывшего миллиардера Александра Сабадаша

Суд Петербурга выпустил из СИЗО бывшего миллиардера Александра Сабадаша

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга сменил меру пресечения для бывшего миллиардера Александра Сабадаша. Напомним, мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. Вместе с ним по делу о хищении более 952 миллионов рублей из банка проходят еще два фигуранта.

- Суд изменил меру пресечения Сабадашу со стражи на домашний арест, который пока будет действовать до 22 мая. Остальные фигуранты дела остались в следственном изоляторе, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, Александр Сабадаш был арестован по этому уголовному делу в январе 2021 года. Тогда суд принял такое решение из-за того, что у экс-миллиардера была недвижимость во Франции и гражданство в США.

Известно, что большие деньги мужчина заработал благодаря водочному бизнесу. В 90-е годы он занимался сбытом в России шведской водки «Абсолют».