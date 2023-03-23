315 новых автобусов появятся к февралю 2024 года в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С мая этого года в Петербурге появятся первые партии новых лазурных автобусов. Всего к февралю следующего года «Пассажиравтотранс» приобретет 315 новых автобусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

– В Петербурге появятся 176 автобусов вместимостью до 100 человек. Еще 139 машин закупят особо большого класса – вместимостью 155 человек. А оставшиеся 25 автобусов поставят на маршруты до аэропорта Пулково, – добавили в пресс-службе комитета по транспорту.

Среди характеристик новых участников дорожного движение: низкий пол, Wi-Fi, зарядка, а также другие современные бортовые системы, доступные для маломобильных граждан.

Вице-губернатор подчеркнул, что темпы обновления подвижного состава в правительстве также снижать не планируют, а обеспечение транспортной доступности – один из основных приоритетов деятельности Смольного.