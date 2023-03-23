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НовостиПроисшествия23 марта 2023 15:58

Колесо отлетело от КАМАЗа и сбило двух пешеходов на Дунайском проспекте в Петербурге

Пострадавшие петербуржцы попали в больницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Колесо отлетело от КАМАЗа и сбило двух пешеходов на Дунайском проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Колесо отлетело от КАМАЗа и сбило двух пешеходов на Дунайском проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Дорожно-транспортное происшествие из-за отлетевшего колеса КАМАЗа произошло в Петербурге утром 23 марта. Авария случилась на Дунайском проспекте в Московском районе города. Об этом в четверг сообщает паблик «Дорожный инспектор».

- Во время движения у машины открутились болты заднего левого колеса. Колесо по инерции пролетело несколько десятков метров и сбило двух пешеходов на пешеходном переходе, - говорится в сообщении.

Известно, что отлетевшее колесо пролетело примерно 30 метров перед тем, как столкнуться с петербуржцами, переходившими дорогу. Оба пешехода получили травмы и попали в больницу в состоянии легкой степени тяжести.