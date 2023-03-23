100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга

Ветеран Великой Отечественной войны Галина Леонтьева отметила 100-летний юбилей. Фото: untolovo.org

22 марта свой столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Галина Леонтьева. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального округа Юнтолово.

– Дорогая Галина Максимовна! Мы искренне поздравляем Вас с весьма значительной датой, которую вы записали на свой счет – 100 лет! Пусть остается бравым настроение и искренней душа, – поздравили и вручили букет белых астр юбилярше представители МО.

Галина Леонтьева пережила ВОВ. За храбрость, стойкость и мужество ее наградили Орден Отечественной войны II степени. Несмотря на все пережитые ужасы, она продолжает улыбаться и сегодня. К слову, появившиеся в соцсетях фотографии со дня рождения женщины вызвали всеобщий восторг у пользователей ВКонтакте.

– Именинница отлично выглядит, больше 70 не дашь, какая молодец! Поздравляем с юбилеем, – присоединилась к торжеству в комментариях одна из читательниц паблика «Соседи СПЧ, Приморский район» во ВКонтакте.