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НовостиОбщество23 марта 2023 16:21

100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга

В день рождения 22 марта к ветерану с поздравлениями пришли представители МО Юнтолово
Элеонора КУРЮМОВА
Ветеран Великой Отечественной войны Галина Леонтьева отметила 100-летний юбилей. Фото: untolovo.org

Ветеран Великой Отечественной войны Галина Леонтьева отметила 100-летний юбилей. Фото: untolovo.org

22 марта свой столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Галина Леонтьева. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального округа Юнтолово.

– Дорогая Галина Максимовна! Мы искренне поздравляем Вас с весьма значительной датой, которую вы записали на свой счет – 100 лет! Пусть остается бравым настроение и искренней душа, – поздравили и вручили букет белых астр юбилярше представители МО.

Галина Леонтьева пережила ВОВ. За храбрость, стойкость и мужество ее наградили Орден Отечественной войны II степени. Несмотря на все пережитые ужасы, она продолжает улыбаться и сегодня. К слову, появившиеся в соцсетях фотографии со дня рождения женщины вызвали всеобщий восторг у пользователей ВКонтакте.

– Именинница отлично выглядит, больше 70 не дашь, какая молодец! Поздравляем с юбилеем, – присоединилась к торжеству в комментариях одна из читательниц паблика «Соседи СПЧ, Приморский район» во ВКонтакте.