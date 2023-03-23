Александр Дрозденко рассказал о мерах поддержки для военнослужащих по контракту в зоне СВО Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на заседании правительства напомнил о необходимости проводить работу по поддержке участников спецоперации. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба администрации региона.

- Мы иногда забываем о главном — о продвижении идеалов, целей и задачей того, что происходит сегодня на передовой, за что бьются наши ребята, что они защищают. Эта работа должна быть сегодня в приоритете, - подчеркнул губернатор.

Он также напомнил о необходимости привлечения новых кадров для службы по контракту в зоне спецоперации. Сейчас добровольцам полагаются выплаты в размере 200 тысяч рублей, а также различные льготы. Также на территории Ленобласти будет создано отделение федерального фонда поддержки ветеранов СВО.

Кроме этого, Александр Дрозденко предложил вести трансляции награждений высокими наградами героев спецоперации.