Аварийность на федеральных трассах Ленобласти снизилась на 19% в 2022 году

В ДТП пострадали 837 человек за год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На федеральных трассах в Ленинградской области в 2022 году на 19 процентов снизилась аварийность. За год в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 837 человек. Это на 13 процентов меньше, чем в 2021 году. А количество погибших уменьшилось почти на четверть, составив 142 человека.

- На дорогах продолжают вести работы по повышению уровня безопасности. До конца текущего года в Ленобласти создадут новые линии освещения на шести участках трасс Р-23, Р-21 «Кола», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и А-114, - пишет Online47.ru со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Также на дорогах поставят «умные» светофоры с кнопкой вызова. Шестиметровые опоры с дублирующими дорожными знаками появятся на пешеходных переходах. Это необходимо для их большей заметности.