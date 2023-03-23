Футляры со скульптуры Большого каскада начали снимать в Петергофе. Фото: peterhofmuseum.ru

В Нижнем парке Петергофа 23 марта начали снимать футляры со скульптуры Большого каскада. С 22 марта там началась подготовка фонтанной системы к летнему сезону. Сейчас специалисты наполняют водоемы, очищают трубы и моют насадки.

- В этом году первый торжественный пуск фонтанов Петергофа будет дан 22 апреля, - рассказали в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Скульптуры на Большом каскаде полностью раскроют 24 марта. После этого начнут раскрывать фонтанную скульптуру в Нижнем парке. Эти работы запланированы на апрель.

С мраморной скульптуры футляры снимут в последнюю очередь, потому что она больше всех подвержена погодным изменениям. После завершения раскрытия скульптур к работе приступят фонтанная и парковая службы.