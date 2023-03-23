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НовостиПроисшествия23 марта 2023 19:05

Двух петербуржцев задержали за кражу переполненной товарами магазинной тележки

Мужчина и женщина не собиралась платить за кофемашину и одежду
Анастасия НУРАДИЛОВА
Двое петербуржцев пытались украсть тележку из магазина. Фото: Росгвардия

Двое петербуржцев пытались украсть тележку из магазина. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали мужчину и женщину, которые пытались вывезти из магазина целую тележку с товарами. Платить при этом нарушители не собирались. Доверху заполненную корзину они надеялись получить абсолютно бесплатно. Инцидент произошел в ночь на 23 марта в круглосуточном гипермаркете на Парашютной улице.

- Персонал сетевого магазина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Наряд вневедомственной охраны быстро приехал на место происшествия. Они увидели, что тележка полностью заполнена товарами, среди которых кофеварка, бытовая химия и различная одежда. Задержанных отвезли в отдел полиции. Похищенные вещи общей стоимостью 13 тысяч рублей вернули в магазин.