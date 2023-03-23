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НовостиОбщество23 марта 2023 19:23

23 марта стало самым теплым днем в Петербурге с начала года

Температура воздуха составила +6,6 градусов
Анастасия НУРАДИЛОВА
23 марта стало самым теплым днем в Петербурге с начала года

23 марта стало самым теплым днем в Петербурге с начала года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел температурные итоги четверга. 23 марта стало самым теплым днем этого месяца. Температура воздуха составила 6,6 градусов со знаком плюс. На втором месте 20 марта, когда столбик термометра поднялся до 6,4 градусов. Рекорд среднесуточной температуры побить не получилось.

- Среднесуточная температура воздуха сегодня в Санкт-Петербурге составила плюс 6,6 градусов. А абсолютный рекорд среднесуточной температуры в городе для 23 марта плюс 6,7 градусов, 1981 года. Снова получилось второе значение в общем ряду наблюдений, - написал Александр Колесов в своем телеграмм-канале.

Известно, что такие же температурные показатели были зафиксированы в марте 2007 года. По словам синоптика, в этом году, скорее всего, уже не получится побить рекорд по среднесуточной мартовской температуре, потому что в ближайшее время в Петербурге ожидается похолодание.