Североатлантический циклон принесет дожди и похолодание в Петербург 24 марта

Дождь и похолодание пришли в Петербург 24 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге, как и обещали синоптики, началось снова похолодание. Оно будет не резким, но с облачной погодой и дождями. Так, 24 марта 2023 года в Северную столицу пришел североатлантический циклон, который понизит температуру и нагонит серое небо. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Едва проводив на восток один циклонический вихрь, сегодня Северная столица постепенно окажется в передней части следующего североатлантического циклона. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура около плюс 6-8 градусов, по Ленинградской области от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер будет снова юго-западный, но спокойный до 4-9 метров в секунду.

В субботу снова дожди и температура еще немного понизится.