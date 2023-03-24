Полицейская машина попала в ДТП во время погони и вылетела на газон в Петербурге

Машина полиции попала в ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге / Фото: vk.com/spb_today

Машина полиции попала в ДТП во время погони. В ночь на 24 марта 2023 года очевидцы рассказали в социальной сети о том, как служебный автомобиль с мигалками и синерами мчался по Ленинскому проспекту, когда на перекрестке в Брестским бульваром в него влетела красная легковушка. От удара автомобили разлетелись по разные стороны.

- Полиция ехала по Ленинскому проспекту. По выделенке в сторону Финского залива. С мигалками и сиреной. Прилетело в левый бок с Брестского. Улетели на газон, - рассказали очевидцы.

По всей видимости водитель красной легковушки, который врезался в автомобиль полиции, не услышал сирен, поэтому не обратился внимание на то, что надо кого-то пропустить на перекрестке. За кем именно гнались сотрудники полиции, очевидцы не сообщают.

По данным главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники постовой службы полиции 30 и 43 лет, госпитализированы в медицинские учреждения. 23-летний водитель легковушки также госпитализирован. Все находятся в удовлетворительном состоянии.