Четверть жительниц Петербурга поддержали идею предоставления декретного отпуска в первый триместр беременности

56% женщин из Санкт-Петербурга сами хотят решать, нужен ли им декрет в первом триместре беременности Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов предложил отпускать женщин в декретный отпуск в первом триместре беременности. Однако далеко не все жительницы Санкт-Петербурга поддержали эту идею. Большинство женщин заявили, что хотели бы сами делать выбор, когда им отправляться в декрет. Об этом 24 марта 2023 года в своем исследовании сообщает сервис SuperJob.

- Четверть петербурженок поддержали идею декрета в первом триместре беременности. Но 56 процентов опрошенных женщин заявили, что хотят сами принимать решение, отправляться им так рано в отпуск по беременности или нет. 10 процентов женщин считают, что на таком раннем сроке отпуск вообще не нужен, - сообщается в исследовании.

Отметим, что в основном за самостоятельный выбор уходить в декрет или нет больше всего голосовали женщины моложе 40 лет. А в целом против раннего декрета проголосовали женщины, который зарабатывают от 80 тысяч рублей в месяц, потому что они тогда потеряют в деньгах.