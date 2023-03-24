Дресс-код присутствует в 57% компаний в Петербурге

Требования к внешнему виду есть в 57% компаний Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время пандемии, пока многие находились на удаленной работе, люди привыкли работать в домашних штанах, футболках и халатах. Но в действительности в большинстве компаний в Санкт-Петербурге существует свой дресс-код. Где-то он более строгий, где-то более расслабленный. Однако в 57% компаний работодатели все же хотят, чтобы их сотрудники придерживались какого-то одного общего вида. Об этом 24 марта 2023 года рассказывает сервис "Авито Работа".

- Дресс-код унифицирует внешний вид сотрудников, позволяет создать определенную атмосферу в коллективе, вызывать доверие со стороны клиентов или партнеров. Строгий деловой стиль в Петербурге используется в 12% компаний. В основном это компании из сферы финансов, юриспруденции, - рассказали эксперты.

В 27% компаний более расслабленные требования к одежде. Это как правило более творческие работы. Но даже в более консервативных сферах наблюдается переход к демократичным вариантам одежды. Так, сотрудникам, которые работают с клиентами, все еще нужно быть в костюмах, а остальным уже не обязательно.

Разумеется есть и те сферы, где сотрудники носят униформу. Это ритейл, сфера красоты.